В Челябинской области возможно замедление интернета из-за беспилотной опасности

В Челябинской области после введения режима беспилотной опасности в отдельных районах возможны проблемы со связью и замедление скорости мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жителям рекомендуется скачать карты, чтобы они работали в автономном режиме, выбирать способы оплаты, которые не зависят от наличия мобильного интернета, использовать стационарный интернет и Wi-Fi. Как отметили в пресс-службе министерства общественной безопасности области, на данный момент ограничений по выходу на работу и учебу в регионе нет. При этом жителям не стоит выходить на улицу без особой необходимости. Если наступит реальная опасность, на территории области будут работать сирены, граждане получат смс-оповещения и пуш-уведомления. Также будет перехвачен радио- и телеэфир.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, режим беспилотной опасности в Челябинской области объявили ранним утром 29 апреля.

Виталина Ярховска