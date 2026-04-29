Спикер горсовета Уфы Марат Васимов высказался о задержании Ратмира Мавлиева

Председатель горсовета Уфы Марат Васимов призвал всех заместителей главы администрации и руководителей подразделений работать в штатном режиме, несмотря на задержание сити-менеджера Ратмира Мавлиева. Следственные действия господин Васимов прокомментировал на заседании горсовета.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Марат Васимов (первый слева) призвал должностных лиц администрации работать в штатном режиме

Как сообщал «Ъ-Уфа», Ратмира Мавлиева задержали накануне. Сотрудники УФСБ по Башкирии и регионального управления СКР провели обыски по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела, в том числе сити-менеджера.

По информации пресс-службы управления СКР по Башкирии, мэр подозревается в превышении должностных полномочий (п. п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме него в уголовном деле фигурируют трое его подчиненных — заместитель Агарагим Кагиргаджиев, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Рушат Фазлиахметов и директор ООО «Единый расчетно-кассовый центр города Уфы» Айгуль Винникова.

«Сейчас главное — сохранить устойчивость городского управления. Всем заместителям и руководителям подразделений необходимо работать в штатном режиме, четко и бесперебойно выполнять обязательства перед жителями города», — заявил спикер горсовета.

Подробнее о разбирательствах в отношении чиновников администрации Уфы — в материале «Ъ-Уфа» «В деле мэра засветила “Радуга”».

Майя Иванова