Дефициту кадров нашли причины

Дефицит кадров бьет исторические рекорды. Такой нехватки рабочей силы в стране за последние десятилетия еще не было, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это явление — аномальное для экономики. Набиуллина предупредила, что такой масштабный кризис кадров влияет сразу на все отрасли экономики. “Ъ FM” поговорил с предпринимателями о кадровой аномалии и выяснил, почему она коснулась далеко не всех.

Никогда такого не было, и вот опять: глава Банка России Эльвира Набиуллина настаивает, что на рынке труда дефицит кадров. Причем рекордный за всю историю современной России. Набиуллина предупредила, что решения регулятора по ключевой ставке принимаются в том числе после оценки состояния рынка труда. И раз там сейчас кризис, то и динамика базисных значений, вероятно, будет соответствующей. Между тем, по данным аналитиков, за последние пять лет доля тех, кто не занят на рынке, но мог бы работать, сократилась с 7 млн до 4,5 млн человек. Это говорит о том, что сейчас острого дефицита рабочей силы нет, заявил “Ъ FM” гендиректор ювелирной компании Sokolov Николай Поляков:

«Это было еще до всех историй с ключевой ставкой. Тогда потребность в кадрах была кратно выше, чем сейчас — продавцов, что называется, днем с огнем не сыщешь. Сегодня такой проблемы нет: на рынке труда их достаточно. В тот период, когда были деньги и рос спрос, выручка увеличивалась фактически по экспоненте. Но за последние два года спрос существенно сократился. Многие компании урезали штат — как офисный, так и торговый персонал, снизилась и текучесть кадров. Раньше продавец понимал: стоит разместить резюме, а уже через пару часов можно получить десяток предложений».

В правительстве ждут, что в ближайшие три года на рынке сохранятся низкие показатели безработицы — в районе 3%. По данным Минтруда, в активную занятость включены почти 75 млн человек. При этом, согласно исследованию Высшей школы экономики, почти 100% компаний все равно испытывают в той или иной степени дефицит рабочей силы. Но проблема здесь не в отсутствии кадров, отметил в беседе с “Ъ FM” президент торговой сети «Азбука вкуса» Денис Сологуб:

«Здесь ключевой вопрос — уровень оплаты труда. Если платить достойно, проблем с укомплектованностью, скорее всего, не будет: чем выше зарплата, тем выше качество кандидатов. Это, по сути, регулируемый фактор.

Другое дело — сможет ли бизнес в текущих условиях позволить себе такие расходы. Проблема в том, что издержки растут значительно быстрее доходов, и нагрузка на компании становится все выше. Ситуация в целом изменилась: если раньше это был рынок соискателей, то сейчас — рынок работодателя. "Джуниоры" фактически перестали быть востребованы — картина уже совсем не та, что была два-три года назад».

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин подтвердил, что в стране фиксируется дефицит ресурсов и кадров, который мешает экономическому развитию. По его словам, из-за этого на рынке медленнее появляются новые специалисты и технологии. Впрочем, сооснователь бара «Сюр» и ресторана «Интеллигенция» Никита Фомкин в разговоре с “Ъ FM” указал на еще одну причину дефицита рабочей силы:

«Ни для кого не секрет, что на кухне в крупных городах в основном работают мигранты. Но с началом СВО многие из них уехали. Кроме того, часть оставшихся перешла в сервисы вроде "Яндекса". В результате ресторанный бизнес столкнулся с дефицитом кадров. Сегодня главная проблема при открытии нового заведения — не столько строительство, сколько поиск персонала. В отрасли идет жесткая конкуренция за сотрудников: компании демпингуют и переманивают кадры друг у друга. В итоге бизнес вынужден стимулировать работников повышением зарплат, что снижает его маржинальность».

Согласно прогнозу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), дефицит кадров на рынке до 2030 года может составить более 3 млн работников.

Леонид Пастернак