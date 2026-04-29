В Удмуртии снят режим «Опасное небо»

Сигнал «Опасное небо» в Удмуртии снят. Режим «Беспилотная опасность», ограничения в аэропорту Ижевска и режим «Ковер» сохраняются, написал в Telegram председатель по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

UPD: в 11:22 ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска сняты.

Напомним, около 6:00 в Удмуртии объявили режим «Беспилотная опасность». К 06:30 был введен режим «Опасное небо», под угрозой атаки БПЛА оказалось 12 муниципалитетов. В девяти муниципалитетах Удмуртии включили сирены.