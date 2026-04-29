Ректор УрФУ Илья Обабков заявился на праймериз для выдвижения в заксобрание

Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков заявился на праймериз для выдвижения в свердловское заксобрание. Он подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по Кировской территориальной группе. От Кировской территориальной группы свою кандидатуру выдвинул и действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Примечательно, что о возможности участвовать в выборах мэр заявлял на встрече со студентами УрФУ.

Господину Обабкову в этом году исполнится 51 год, он является членом партии «Единая Россия». Он окончил физико-технический факультет УГТУ-УПИ (сейчас физико-технологический институт УрФУ) по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». После аспирантуры устроился работать в университет программистом на кафедре. С 2013 года занимал должность директора Института фундаментального образования, с 2018 года был директором Института радиоэлектроники и информационных технологий. В мае 2025 года Илья Обабков был назначен исполняющим обязанности ректора УрФУ.

Помимо Алексея Орлова и Ильи Обабкова, согласно данным сайта праймериз «Единой России», от Кировской территориальной группы на праймериз заявились главный специалист-эксперт Военного комиссариата Свердловской области, участник СВО Дмитрий Зудилов, екатеринбургский депутат, директор АНО «Чистый город» Артур Зиганшин, сотрудник свердловского министерства образования Татьяна Кормина, первый заместитель гендиректора ООО «Гидронт» Алексей Матанцев, самозанятая Наталья Смирнова, арбитражный управляющий Максим Васенов.

