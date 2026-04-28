При атаке БПЛА в Белгородской области погибла фельдшер курской больницы с мужем

В Белгородской области в результате утренней атаки БПЛА погибла фельдшер ФАПа Беловской центральной райбольницы Курской области вместе с мужем. Ранения получил их 16-летний сын. Об этом сообщил курский губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Господин Хинштейн уточнил, что семья ехала за медоборудованием для подростка. Их автомобиль попал под удар ВСУ на блокпосту в Ракитянском районе Белгородской области. Погибшему медику было 42 года, ее супругу — 40.

«Их сын, 16-летний Виталий, доставлен в детскую областную больницу Белгорода. У него акубаротравма, шоковое состояние. Завтра заберем его в Курск. По моему поручению министр здравоохранения уже связалась с белгородскими коллегами»,— добавил курский губернатор и назвал атаку «чудовищной трагедией».

За прошедшие сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область четыре человека погибли и пятеро пострадали.

Алина Морозова