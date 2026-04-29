Оборот обрабатывающих производств Удмуртии увеличился на 2,2% в первом квартале

Оборот обрабатывающих производств Удмуртии в январе—марте достиг 226,8 млн руб. Это на 2,2% больше, чем годом ранее, сообщили в Удмуртстате. Обрабатывающая промышленность обеспечила более трети (36,5%) оборота всех организаций республики. За указанный период он увеличился на 5%, до 620,5 млн руб.

Абсолютные значения по обороту производств автотранспорта, прицепов и полуприцепов, а также лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, скрыты. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», по динамике первая отрасль показала сокращение год к году на 11%. Вторая снизилась значительно — на 82,5%.

В частности, оборот производств готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличился в первом квартале на 7,8%, до 61,1 млн руб. Аналогичный показатель по производствам прочего транспорта и оборудования прирос на 67,4%, до 44,4 млн руб. По выпуску компьютеров, электронных и оптических изделий, напротив, спад на 14,1%, до 34 млн руб. Оборот производств пищевых продуктов год к году практически не изменился (-0,1%) и составил 27,2 млн руб.

Удмуртстат включает в оборот организаций стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненные собственными силами работы и услуга, а также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров без НДС, акцизов и других обязательных платежей.

Напомним, объемы промышленного производства в Удмуртии в первом квартале увеличилось на 2%. В частности, обрабатывающая промышленность нарастила по этому показателю 7,9%. По индексу промпроизводства республика заняла шестое место в ПФО.