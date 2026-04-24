Промышленное производство Удмуртии выросло на 2% в январе—марте

Объемы промышленного производства в январе — марте 2026 года увеличились на 2% относительного аналогичного периода 2025-го. В сравнении с ПФО рост составил 1%, в среднем по России — 0,3%. По индексу промпроизводства регион на 6 месте среди регионов ПФО, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Обрабатывающие производства увеличились на 7,9%.

Выпуск транспортных средств и оборудования показал рост в 1,6 раз, компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,4 раза, прочие готовые изделия, — на 5,4%. При этом спад наблюдается в производстве текстильных изделий в 3,1 раз, химических веществ и продуктов — в 2,4 раза, резиновых и пластмассовых изделий, одежды, электрооборудования — в 1,4 раза.

Производство пищевых продуктов увеличилось на 11,6%, напитков — на 4,2%.

Выпуск безалкогольных напитков сократился в 1,5 раза. Еще в 1,3 раза уменьшился выпуск мясосодержащих полуфабрикатов, кондитерских изделий — в 1,2 раза. На 6,4% снизилось производство колбасных изделий и на 5% — сыров. При этом хлебобулочных изделий длительного хранения, масла сливочного и паст масляных произведено в 1,3 раза больше, производство крупы — на 13,1%.

При этом в добывающем секторе спад составил 4,5%. В отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов также наблюдается снижение 4,5%. Обеспечение электроэнергией, газом и паром выросло на 1,9%.

Напомним, в январе—феврале 2026 года в Удмуртии объемы промпроизводства сократились на 3,2% относительно аналогичного периода предыдущего года.