ФСБ задержала подозреваемого в подготовке терактов в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали 49-летнего россиянина по подозрению в подготовке покушения на руководителя одной из правоохранительных структур и терактов на объектах газо- и электроснабжения в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Подозреваемый заключен под стражу.

Как уточнили в ведомстве, россиянина завербовали в 2025 году через мессенджер Telegram. По заданию «куратора» он фотографировал и снимал на видео воинские части, средства ПВО, склады с горюче-смазочными материалами и другие объекты критической инфраструктуры в Крыму. Затем мужчина отправлял координаты украинским спецслужбам.

Кроме того, утверждают в ФСБ, россиянин получил от «куратора» необходимые компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ) и изучил место проживания предполагаемой жертвы теракта. После выполнения заданий, по данным ведомства, он должен был уехать из России. У мужчины изъяли готовое к применению радиоуправляемое СВУ осколочно-фугасного действия массой 2 кг, взрывчатку и «устройства иностранного производства» для сборки еще двух СВУ.