На Урале оправдали стрелочника по делу о сходе вагонов в Каменске-Уральском

Синарский районный суд Каменска-Уральского оправдал дежурную по сортировочной горке Татьяну Постовалову по делу о сходе вагонов, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ее обвиняли в нарушении правил безопасности движения на железнодорожном транспорте, повлекшем крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Инцидент случился 3 сентября 2024 года на станции Каменск-Уральский. По версии следствия, при расформировании состава под руководством Татьяны Постоваловой сошло три вагона, что нанесло ущерб владельцу подвижного состава в размере 1,15 млн руб., а ОАО «РЖД» — 932 тыс. руб. На суде она вину не признала и заявила, что предприняла все необходимые меры для предотвращения аварии.

Суд установил, что прямой связи между действиями стрелочника и аварией нет. Причиной схода стали неисправности стрелочного перевода и нарушения геометрических параметров пути, о которых она в тот момент не могла знать. Кроме того, на проблемном участке требовалось закрыть движение, но соответствующей информации у дежурной не было.

В обвинительном заключении не было указано, какие именно действия Татьяны Постоваловой привели к сходу вагонов. Поскольку гособвинитель не представил достаточных доказательств вины, суд не нашел состава преступления и отказал в удовлетворении гражданских исков. За оправданной признано право на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ирина Пичурина