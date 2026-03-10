ФКР назвал причину аварии с лифтом из уголовного дела в Воронеже

Фонд капитального ремонта Воронежской области (ФКР) прокомментировал «аварийную остановку кабины лифта» в четвертом подъезде дома №37 на бульваре Победы в облцентре 6 марта. Уточняется, что пассажирам не пришлось ждать освобождения несколько часов, как сообщалось в соцсетях. Их эвакуировали через 28 минут после случившегося.

По данным ФКР, кабина застряла «в районе первого этажа на 10 см ниже точной остановки». После осмотра специалисты остановили лифт для восстановительных работ. Им пришлось заменить датчик точной остановки — в 16:17 того же дня подъемник заработал.

«В настоящее время пассажирский лифт, установленный в 4-м подъезде дома №37 на бульваре Победы, находится в исправном техническом состоянии, обеспечивающем его безопасную работу. Лифтовое оборудование находится на гарантии ООО "Белтранслифт" в течение 18 месяцев с даты ввода лифтов в эксплуатацию, то есть с 7 мая 2025 года»,— отметили в ФКР.

Информация о ситуации с лифтом появилась в соцсетях 6 марта. В публикациях сообщалось, что диспетчер якобы не отвечал на вызовы застрявших жильцов, из-за чего они ждали освобождения несколько часов. В тот же день в региональном управлении СКР сообщили о проведении проверки по факту публикаций, спустя два дня — о возбуждении дела по факту небезопасного оказания услуг (ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского ведомства Михаилу Селюкову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

Алина Морозова