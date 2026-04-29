«Ведомости» узнали о переносе сборки Exeed из Подмосковья на завод «АГР» в Шушарах

Российский автомобильный холдинг «АГР» планирует начать производство автомобилей марки Exeed (суббренд Chery) в Санкт-Петербурге. Сейчас машины собирают на бывшем заводе Mercedes в Московской области, принадлежащем холдингу «Автодом». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного из источников издания, китайские партнеры ждали, пока российский холдинг подаст документы в Минпромторг для внесения Exeed в специнвестконтракт (СПИК), который позволяет компании получать компенсирующие утильсбор субсидии. Однако, уточнил собеседник «Ведомостей», этого не произошло. Сейчас Exeed формирует совместное предприятие с «АГР» в петербургских Шушарах.

«Автодом» выкупил завод в подмосковном Есипово в 2023 году, через год после ухода Mercedes из России. В 2024 году холдинг запустил производство китайских автомобилей по договору с «Чери Автомобили Рус». По данным аналитического агентства «Автостат», в 2024–2025 годах на заводе выпустили суммарно 16,4 тыс. автомобилей Exeed. По словам собеседника «Ведомостей», дилерам поставляли несколько моделей российской сборки — VX, TXL и RX.

Газета пишет, что вместо сборки автомобилей на предприятии может быть налажено производство коммерческой автомобильной техники китайского бренда Foton. По словам партнера практики «Операционная эффективность» Strategy Partners Дениса Тверского, перенос сборки Exeed в Шушары создает риск простоя мощностей. Он отметил, что даже если на завод в Подмосковье удастся привлечь Foton, понадобится время для серьезной переналадки оборудования.

«АГР» консолидирует производство автомобилей компании Chery на своих мощностях. В 2025 году компания начала выпуск машин Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. В апреле 2026 г. холдинг запустил сборку Jaecoo под брендом Jeland в Шушарах. Производство машин Omoda также переносят из калининградского «Автотора» на завод «АГР» в Санкт-Петербурге.