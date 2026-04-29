В Красноярском крае за сутки затопило почти 90 придомовых участков

В Красноярском крае из-за интенсивного таяния снега и подъема уровня воды в реках затопило три жилых дома и 87 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Как рассказали в ведомстве, три дома и 20 приусадебных участков затопило в селе Тюхтет. Еще 42 участка оказались под водой в Козульском районе. 14 придомовых территорий затопило в городе Ачинске, 8 — в селе Новобирилюссы и 3 — в поселке Большая Ирба. Кроме того, за минувшие сутки до восьми увеличилось число оказавшихся под водой дорог регионального значения.

Уровень в некоторых реках региона поднялся почти на 90 см. На четырех трассах ограничили проезд для всех видов транспорта. Некоторые жители подтопленных домов находятся в пункте временного размещения. Накануне в МЧС по Красноярскому краю предупредили жителей центральных и южных муниципальных округов о возможном ухудшении гидрологической обстановки.