Количество подтопленных участков в Удмуртии уменьшилось до трех
В Удмуртии осталось три придомовые территории, затронутые паводком. К утру 29 апреля от паводка освободилось 20 участков. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
Остаются подтоплены 3 придомовые территории в селе Яган и низководный мост в деревне Гуляево в Вавожском районе.
Напомним, паводок в Удмуртии начался 30 марта. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о транспортной изоляции деревни Гуляево и разбитой объездной дороге по статье за халатность (ст. 293 УК).