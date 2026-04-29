Количество подтопленных участков в Удмуртии уменьшилось до трех

В Удмуртии осталось три придомовые территории, затронутые паводком. К утру 29 апреля от паводка освободилось 20 участков. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Остаются подтоплены 3 придомовые территории в селе Яган и низководный мост в деревне Гуляево в Вавожском районе.

Напомним, паводок в Удмуртии начался 30 марта. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о транспортной изоляции деревни Гуляево и разбитой объездной дороге по статье за халатность (ст. 293 УК).