Дело с 13 жителями Удмуртии, похитившими жилье на 16 млн рублей, направят в суд

Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинение в отношении 13 участников организованной группы, похитивших жилье граждан на сумму более 16 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В зависимости от роли и степени участия им инкриминируются организация преступного сообщества, мошенничество, взяточничество и злоупотребление полномочиями нотариуса (ст. 210, 159, 290, 202, 183 УК).

Следствие считает, что житель Глазова создал преступную организацию с несколькими местными жителями, а также судебным приставом, налоговым инспектором и нотариусом для хищения жилья у граждан с «антиобщественным» образом жизни. Они действовали с 2020 по 2024 года. Члены сообщества находили владельцев жилья, входили к ним в доверие и убеждали их в продаже либо дарении принадлежащих им жилых помещений. После они оформляли право собственности на себя, обещая пострадавшим предоставить другое жилье или выплатить деньги.

Налоговый инспектор предоставлял организации данные потерпевших и их родственников, необходимые для совершения фиктивных сделок. Судебный пристав за взятку снял арест, наложенный на жилое помещение одного из потерпевших для облегчения совершения сделки. Нотариус договоры удостоверила.

В результате обмана граждане не получали ни жилья, ни денег, а общая сумма ущерба составила более 16 млн руб. На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Глазовский райсуд.

Напомним, в октябре 2025 года нотариуса отправили под стражу после нахождения на домашнем аресте. Ей ужесточили меру пресечения из-за давления на соучастников.