Обвиняемой в мошенничестве нотариусу ужесточили меру пресечения

Апелляционная инстанция Верховного Суда Удмуртии оставила в силе решение суда, по которому 54-летней нотариусу заменен домашний арест на заключение под стражу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Фигурантка обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 202 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2022–2023 годах организованная преступная группа, в которую входила нотариус, незаконно получила права собственности на квартиры в Глазове, причиняя потерпевшим ущерб в крупном размере.

После задержания нотариус была помещена под домашний арест, однако в ходе расследования были получены доказательства оказания ею давления на соучастников. Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о смене меры пресечения на заключение под стражу.

Несмотря на доводы защиты о недоказанности фактов давления, суд апелляционной инстанции признал их несостоятельными, и обвиняемая останется под стражей до завершения расследования. Постановление вступило в законную силу.

Анастасия Лопатина