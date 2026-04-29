Доля просроченных кредитов бизнеса Удмуртии к марту составила 1,7%

К марту 2026-го доля просроченных кредитных задолженностей компаний Удмуртии за год увеличилась на 1,05%, составив 1,79%. По этому показателю республика оказалась на 24-м месте, следует из данных исследования «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Корпоративный портфель организаций республики за 12 месяцев вырос на 7,3%. Его доля в общероссийском рейтинге составила 0,77%. В целом по России задолженность юридических лиц находится на уровне 3,55% (-0,05% за год), прирост корпоративного портфеля составил 10,8%.

В пятерку лидеров по самой низкой доли просроченных платежей по кредитам попали в основном регионы Дальнего Востока. Так, в Чукотский АО наблюдается 0,02% просроченной задолженности, в Магаданской области — 0,25%, в Забайкальском и Камчатском краях — 0,28% и 0,35% соответственно. На них приходится не более 3% кредитного портфеля бизнесов РФ. «Низкий уровень просроченной задолженности свидетельствует о хорошей платежной дисциплине местного бизнеса»,— говорится в исследовании.

При этом наиболее высокая задолженность встречается в Кабардино-Балкарской республике — 29,32%, в Дагестане — 30,74% и в Ненецком АО — 45,21%. В Москве задолженность по кредитам юридических лиц превышает 33,1 трлн руб., что составило 39,5% от общероссийской задолженности.

Напомним, среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость в Ижевске в аренду в 2023-2025 годах составила 13,1%.