Доходность от сдачи жилья в аренду в Ижевске превысила 13% за последние три года

Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость в Ижевске при условии сдачи ее в аренду в 2023-2025 годах составила 13,1%, без нее — 8,7%. Как пишет «РИА Новости», по первому показателю столица Удмуртии разделила с Горно-Алтайском 10-е место среди крупных городов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Методика учитывала выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капремонт и налогов на имущество физлиц, а также потребительскую инфляцию. Для расчетов использовалась стоимость однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м. Отметим, что в феврале 2026 года средняя стоимость съема «однушки» в Ижевске составляла 23,5 тыс. руб. (+6,3% год к году).

Лидером рейтинга является Абакан с доходностью от сдачи жилья в аренду в 25,3% годовых. На последней строчке находится Калининград с показателем -2,9%. Столица Удмуртии расположилась между Симферополем (13,2%) и Курганом (13%). В среднем по России — 5,5%.

Напомним, за первый квартал 2026 года стоимость 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска увеличилась на 7% и достигла 119,3 тыс. руб. По темпам роста столица Удмуртии заняла первое место среди 40 городов России. Эксперты связывали рост показателя с высоким спросом на недвижимость в конце 2025 года, при котором в первую очередь продавались недорогие квартиры.