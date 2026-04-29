Экс-замглавы дальневосточного Ростехнадзора получил 10 лет колонии за взятки

Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего заместителя главы дальневосточного управления Ростехнадзора Виталия Скибу к 10 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф 5 млн руб. Его обвинили в получении взяток.

Как сообщает пресс-служба суда, всего было установлено 24 случая получения взяток. Общая сумма полученных денег составила 1,72 млн руб. Деньги взыскали в собственность государства.

Виталия Скибу арестовали в июне 2024 года. По информации прокуратуры Приморского края, бывший замглавы получил через посредника 100 тыс. руб. в виде взятки за быструю выдачу разрешения на использование оборудования для электроснабжения новостроек во Владивостоке. Он действовал в сговоре с двумя подчиненными.

