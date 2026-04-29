Reuters: разведка оценивает возможную реакцию Ирана на объявление о победе США

Американская разведка пытается предположить возможную реакцию Ирана на объявление Дональда Трампа о победе США в войне, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Расследование было начато по просьбе Госдепартамента.

Цель исследования — понять последствия потенциального выхода США из конфликта. Продолжение боевых действий, по мнению представителей администрации, может привести к серьезным потерям республиканцев на промежуточных выборах в конце этого года.

После начала операции в конце февраля разведка США пришла к выводу, что Иран воспримет вывод американских войск как собственную победу. Однако в случае объявления о победе и сохранения военного контингента в регионе Тегеран может увидеть в этом тактику переговоров, которая вряд ли приведет к прекращению боевых действий.

По данным опроса Reuters/Ipsos, только 26% респондентов считают, что военная кампания стоила затраченных средств. 25% уверены, что операция положительно повлияла на безопасность США.

Эрнест Филипповский