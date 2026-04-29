Число груминг-салонов в Новосибирске за год выросло на 10%

За последний год — с марта 2025 по март 2026 года — количество салонов по уходу за животными (груминг-услуги) в Новосибирске стало больше на 10%, до 167 точек. В Красноярске в этот период прирост составил 8,3%, до 117 точек, посчитали аналитики 2ГИС. В Омске число таких организаций выросло на 6,7%, до 96 точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В целом за последние пять лет, по данным экспертов, количество груминг-салонов в крупных городах страны удвоилось. Такие заведения предлагают набор услуг по уходу за питомцами, включая купание, стрижку, чистку зубов, маникюр и другие процедуры.

По оценке портала «Зообизнес», объем рынка груминга в России по итогам 2025 года достиг 35,6 млрд руб., ежегодный прирост оценивается в 15-20%. С усилением конкуренции салоны начали испытывать нехватку специалистов.

Лолита Белова