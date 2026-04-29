Стубб назвал неминуемым возвращение к контактам с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб назвал возвращение к контактам с Россией неминуемым. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Хельсинки.

«Я полностью согласен с президентом Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией. Вопрос в том — когда. Будет ли это до конца войны или после? Но еще более важный вопрос — кто это сделает и с каким мандатом»,— сказал господин Стубб (цитата по ERR).

По словам финского президента, европейские страны уже обсуждают перспективы взаимодействия с Москвой. Господин Стубб подчеркнул, что любое возобновление диалога должно быть коллективным решением Европы, а не личной инициативой отдельных стран.

Президент Финляндии добавил, что будущие отношения не смогут вернуться к формату, существовавшему до 2008, 2014 или 2022 годов.