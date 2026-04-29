Небензя: Россия не видит результатов работы Совета мира

Россия не видит заметных результатов от работы Совета мира по сектору Газа, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, вместо решения политических вопросов предпринимаются попытки «откупиться от палестинцев бизнес-проектами».

«Мы наблюдаем попытки буквально откупиться от палестинцев красивыми бизнес-проектами в стиле New Gaza, а не решать сложнейшую политическую проблему — создания собственного независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и границами 1967 года»,— сказал постпред РФ на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку.

Господин Небензя подчеркнул, что международные силы стабилизации не развернуты, гуманитарный доступ затруднен, а значительная часть сектора находится под оккупацией.

Кроме того, по словам дипломата, резолюция СБ 2803, принятая пять месяцев назад, «забуксовала». Согласно ей, в частности, каждые шесть месяцев Совет мира должен представлять СБ ООН отчет о своей работе.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» 16 января. Изначально объединение разрабатывалось для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Позднее президент США решил расширить полномочия организации, чтобы урегулировать и другие мировые конфликты. Приглашения войти в состав получили 58 государств, включая Россию.