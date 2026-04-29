Захарова: Украина не может диктовать условия урегулирования конфликта

Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, сообщила представитель МИД Мария Захарова. Она указала, что Украина и страны Запада находятся не в том положении, чтобы диктовать условия.

«Урегулирование не может быть игрой "в одни ворота" за счет интересов нашей страны. Более того, Киев вместе со своими западными спонсорами находится далеко не в том положении, чтобы диктовать нам какие-либо условия»,— сказала госпожа Захарова в интервью индийскому порталу Firstpost (цитата по сайту МИД РФ).

Представитель МИД напомнила, что Москва неизменно выступала за скорейшее урегулирование конфликта дипломатическим путем.

В 2026 году представители России, Украины и США провели три этапа переговоров в Абу-Даби и Женеве. Последний раунд прошел 18 февраля, но запланированная на март встреча в ОАЭ не состоялась из-за войны на Ближнем Востоке.