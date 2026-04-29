В Вене неизвестные осквернили братскую могилу советских солдат

На кладбище Герстхоф в Вене неизвестные запачкали краской памятник советским военнослужащим, погибшим при освобождении Австрии, сообщило посольство России в стране.

«Незамедлительно поставили в известность об инциденте местные власти. Направили ноту в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению неприкосновенности и сохранности захоронения»,— указано в сообщении посольства в Telegram.

Мемориал на кладбище Герстхоф — братская могила советских солдат, погибших весной 1945 года во время Венской наступательной операции. Согласно Государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года австрийские власти обязаны ухаживать за могилами советских военнослужащих.