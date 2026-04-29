В Афинах арестовали 89-летнего стрелка, ранившего пять человек

Полиция арестовала 89-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе из дробовика в отделении греческого агентства соцобеспечения EFKA и у здания суда. Всего были ранены пять человек.

По информации Reuters, в EFKA мужчина ранил одного из сотрудников в ногу. Затем стрелявший подъехал на такси к зданию суда, где выстрелил в сторону четырех женщин, работающих в суде. Они получили незначительные ранения.

По информации местных СМИ, стрелявший оставил дробовик на месте преступления вместе с письмами, адресованными газетам, и скрылся пешком. Мужчину арестовали в отеле в Патрах в 200 км от Афин. Его идентифицировали как сборщика мусора из района Афин.

Как сообщает греческий The Press Project, в письме мужчина написал, что «государственные службы, греческие суды и греческая IKA обращались со мной здесь, в Греции, как с бездомной собакой, которую пинают и бьют». «Теперь я бешеный, и однажды я пойду в офисы и укушу их, чтобы они тоже заболели бешенством»,— написал он.