Куренков: принятых для ликвидации разлива нефти в Туапсе мер недостаточно

Глава МЧС Александр Куренков считает, что мер, принятых для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе, «еще недостаточно». По его словам, министерство наращивает силы для ликвидации последствий ЧС.

«Все меры, которые непосредственно происходят на территории базы, этих мер, ну, на данный момент времени, возможно, еще недостаточно»,— сказал господин Куренков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавил министр, в ближайшее время в Туапсе будут переброшены боновые заграждения. Группировку пожарных и спасателей планируется увеличить на 300 человек. Для обследования акватории моря также прибудет 40 водолазов. «Контролируем ситуацию, я думаю, что в ближайшее время определенные результаты будут»,— уточнил он.

Сам пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе «находится под контролем, но требует пристального внимания», сказал Александр Куренков. Все утечки нефти, по его словам, остановлены.

Пожар на НПЗ в Туапсе начался в ночь на 28 апреля после падения обломков БПЛА, сообщал оперштаб Краснодарского края. Президент России Владимир Путин говорил об ударах БПЛА по объекту. Из одного из резервуаров произошел выброс нефтепродуктов. В Туапсе ввели режим ЧС и ограничили подачу воды. Атака на НПЗ стала третьей с начала месяца.

