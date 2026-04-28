Путин: подавляющая часть бизнеса помогает участникам СВО

Президент Владимир Путин заявил, что подавляющее большинство представителей российского бизнеса занимает патриотическую позицию и поддерживает участников боевых действий на Украине. Эту оценку президент озвучил на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

«Практически все предприниматели работают эффективно и с полной отдачей», — отметил глава государства (цитата по «РИА Новости»). По словам Владимира Путина, они искренне стремятся внести свой вклад в достижение целей развития России, помогают российским военным на фронте, а также поддерживают участников боевых действий и членов их семей. Президент подчеркнул, что государству нужно также работать в партнерстве с бизнесом.

На том же совещании президент Путин призвал правоохранительные органы и спецслужбы пресекать «самым жестким образом» провокации перед выборами в Госдуму. По его словам, «такие провокации наверняка будут, в том числе организованные и за рубежом».