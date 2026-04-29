Следствие по телу

«Коммерсантъ Стиль» собрал все основные методики, которые сейчас предлагают в салонах и клиниках Москвы: все для стройности — в преддверии летних месяцев.

Салон красоты Carre Beauty

Методика: ультразвуковая липосакция ULFIT

Елена Белякова



Как работает: это методика безоперационной коррекции фигуры, которая использует высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук для разрушения жировых клеток. Этот процесс запускает естественный механизм вывода жира из организма, не затрагивая окружающие ткани, воздействуя на проблемные зоны, улучшая контуры тела и подтягивая кожу. Врач-косметолог, дерматолог центра Елена Белякова отмечает, что процедура ULFIT обычно не вызывает боли, а количество сеансов и степень воздействия зависят от размера обрабатываемой зоны и толщины жирового слоя. В большинстве случаев требуется от 1 до 3 процедур.

Пречистенская набережная, дом 43 Стоимость: от 33 800 руб.

Центр здоровья и красоты «Белый сад»

Методика: Талассотерапия «Дренаж и утончение» в сочетании со спа-капсулой.

Марина Дриневская



Как работает: в процедуре задействуется дренирующая маска, состоящая из экстрактов бурых водорослей. Она оказывает выраженное противоотечное действие, с ее помощью выравнивается поверхность кожи, утончается силуэт. Действие маски усиливается сывороткой «Альгопласт», которая запускает процесс липолиза (сжигания жировых клеток). Это интенсивное обертывание рекомендуется тем, кому не помогает диета или фитнес, оно эффективно для замедления процессов старения и нормализации функции эндокринной системы. Марина Дриневская, спа-терапевт центра отмечает, что эта процедура особенно рекомендована для жителей мегаполиса. «Хронический стресс повышает уровень кортизола, который переводит организм в состояние сбережения энергии. — говорит она. — В этом состоянии замедляются обменные процессы, нарушаются лимфоток и микроциркуляция. На этом фоне даже правильно выстроенные физические нагрузки и программы коррекции тела могут быть не очень эффективны. Поэтому наша основная задача — переключить организм из режима стресса в режим восстановления».

Зубовский проезд, дом 1 Стоимость: от 18 800 руб.

Салон красоты Slowmo

Методика: Icoon laser

Владимир Исаев



Как работает: На первом этапе проводится лимфодренажное воздействие технологией неинвазивного аппаратного массажа (мульти-микро-альвеолярная стимуляция). Далее идет комбинированная работа с помощью насадок светодиодного (LED) и лазерного излучения, что дает прицельное воздействие на жировые отложения, запускает процессы обновления кожи, выработки коллагена, ускоряет обменные процессы. Исаев Владимир, ведущий специалист по телу Slowmo Цветной рассказывает: «Аппарат icoone Laser подтвердил свою эффективность и безопасность и в среднем за 45-60 минут активизируется процесс липолиза. Icoon отлично сочетается с талассотерапией и массажными методиками - массаж снимет застойные процессы в мышцах, усиливает межклеточный обмен».

Цветной Бульвар, дом 2, БЦ «Легенда Цветного» Стоимость: от 4800 руб.

Клиника Selinе

Методика: электромагнитная стимуляция на аппарате CoreSculpt

Алла Оболенская



Как работает: CoreSculpt – это аппарат для высокоинтенсивной сфокусированной функциональной электромагнитной стимуляции. Процедура оказывает влияние и на мышцы, и на жировую ткань, что делает ее универсальной для коррекции фигуры. «Магнитные волны высокой мощности вызывают сильные супрамаксимальные сокращения мускулатуры. За одну процедуру аппарат стимулирует до 45 000 сокращений, что эквивалентно нескольким месяцам интенсивных тренировок», - рассказывает заместитель главного врача клиники, врач-реабилитолог, физиотерапевт Алла Оболенская. При проведении процедуры ускоряются процессы липолиза, а эффект от процедур можно оценить после курса6 -10 процедур с частотой посещения 1-2 раза в неделю.

Адрес: Большой Кондратьевский переулок, дом 7 Стоимость: от 4 500 руб.

Age Clinic

Методика: SMAS-лифтинг на аппарате «Ультраформер»

Наталия Кадочикова



Как работает: Это неинвазивная подтяжка тела с помощью сфокусированного ультразвука. Аппарат воздействует на глубину до 13 мм, нагревая ткани в микроточках до 60–70 °C — жировые клетки разрушаются, коллаген синтезируется заново, соединительная ткань уплотняется. Результат — уменьшение объемов живота, бедер и ягодиц, заметное улучшение тонуса кожи. Наталия Кадочикова, руководитель клиники, комментирует: «Процедура разовая, курс не требуется — в этом одно из главных преимуществ методики. Эффект развивается постепенно: первые изменения заметны через 4–6 недель, пик — через 2–3 месяца, когда завершается ремоделирование коллагена. Результат сохраняется до 18 месяцев. Во время сеанса возможен легкий дискомфорт в зоне воздействия, в первые сутки — небольшая отечность. Специального восстановительного периода нет, можно возвращаться к обычной жизни сразу после процедуры».

Генерала Ермолова улица, дом 2 Стоимость: от 25 600 руб.

Ирина Кириенко