Арест за алкотест

Как стало известно «Ъ», в Москве под арест отправлена экс-начальник отдела Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы (МНПЦ наркологии) Людмила Еременкина. Она обвиняется в хищении 56,6 млн руб. при закупке в 2018–2022 годах тестов для определения наркологической и алкогольной зависимости. Сейчас Еременкина уже отбывает шестилетний срок за аналогичное преступление.

Людмилу Еременкину доставили в зал тверского суда столицы под конвоем, а само заседание заняло не более 20 минут. Из оглашенного в суде ходатайства столичного ГСУ ГУ МВД следовало, что подсудимая — уроженка Владикавказа, 1965 года рождения, замужем и несовершеннолетних детей не имеет. Не имела она, по версии следствия, и медицинских препятствий для нахождения в изоляторе.

Основанием для обращения следователя в суд стало новое уголовное дело в отношении госпожи Еременкиной и ее подельников, выделенное из материалов другого расследования.

По словам следователя, в новом деле женщине вменяли в вину пять эпизодов хищения.

О суммах, как и о самих эпизодах, представитель ГСУ сообщать не стал, указав лишь, что «все обстоятельства дела подробно изложены в ходатайстве».

При этом он напомнил, что в октябре 2024 года обвиняемая и четыре ее подельника, включая и экс-директора МНПЦ наркологии Евгения Брюна, были осуждены Кузьминским судом Москвы на сроки от четырех до семи лет колонии общего режима. Сама госпожа Еременкина получила тогда шесть лет: как и ее сообщники, она была признана виновной в хищении свыше 137 млн руб. бюджетных средств при закупке в 2015–2018 годах тест-контейнеров и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости.

Афера вскрылась в 2020 году, когда Федеральная антимонопольная служба провела проверку тендеров и выяснила, что в ряде случаев победителями на поставку медицинского оборудования становились подконтрольные наркологам ООО «Медиатрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Битест», ООО «Импульсмед», ООО «Микротехнологии» и ООО «Байла Морена», реализовывавшие медицинские изделия по явно завышенным ценам. Это и послужило основанием для обвинения наркологов в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На этот раз в деле говорится о событиях, произошедших в 2018–2022 годах.

Речь идет о хищении около 50 млн руб. при реализации подконтрольными фигурантам дела компаниями тех же тестов и реагентов, но на этот раз региональным государственным наркологическим диспансерам. Как и ранее, они, по данным следствия, продавались по завышенным ценам.

Кроме того, в новом деле есть данные, что в 2019–2022 годах злоумышленники также похитили около 6,6 млн руб. при реализации своему МНПЦ тест-контейнеров, реагентов и одноразовых тест-панелей для определения наличия наркотиков. Все это закупалось их учреждением также по завышенным ценам.

По данным “Ъ”, к уголовной ответственности кроме Людмилы Еременкиной по второму делу уже привлечены фигуранты первого расследования: вице-президент Ассоциации наркологов Владимир Якушев, которому принадлежала компания ООО «Медиатрейд», гендиректор ООО «Микротехнологии» Сергей Васильев и бывший глава МНПЦ наркологии Сергей Копоров. Как и ранее, им вменяют в вину совершение особо крупных хищений путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным “Ъ”, вины своей они не признают.

Людмила Еременкина после выступления следователя в суде лишь удивилась, зачем ее вновь арестовывают, поскольку она «и так уже под стражей». Но затем, поняв, что содержание в СИЗО необходимо для ее участия в следственных действиях, с арестом согласилась.

Адвокат по назначению Алиахмед Багиров (защитник по соглашению в зал прибыть не смог) заявил, что исходит из позиции подзащитной. «Ходатайство носит технический характер. Может, я и поборолся бы за клиента, но тут преступление было доказано и подзащитная была осуждена. Считаю, что в этих условиях можно избрать запрошенную меру пресечения»,— сказал он.

В результате суд ходатайство ГСУ удовлетворил, отправив Людмилу Еременкину под стражу до 28 мая. Представитель ГСУ и защитник отказались от комментариев.

Алексей Соковнин