Путин поручил обеспечить безопасность перед выборами в Госдуму в новых регионах

Президент России Владимир Путин заявил о риске террористических угроз в России. Глава государства обвинил власти Украины в попытке помешать проведению предстоящих выборов в Госдуму в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

«У себя, на Украине, выборов не проводят под предлогом военного положения, ну и нам пытаются помешать»,— сказал господин Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах. Он назвал приоритетом обеспечение безопасности всех участников выборов.

Президент поручил защитить информационные системы ЦИК «от любого вмешательства» во время голосования.