Экономика увеличила спрос на наличные

В новом докладе о денежных агрегатах и кредите Банк России зафиксировал изменение структуры денежной массы: снижение доли наличных денег в экономике прекратилось. По итогам марта их доля в широкой денежной массе (агрегат М2Х) составила 14,1%, оставаясь вблизи минимумов. При этом динамика показателя изменилась — наличные стали расти быстрее (см. график). Такие изменения наблюдаются на фоне того, как агрегат М2Х в марте сократился на 1% из-за снижения средств компаний на депозитах (сдвиг налоговых платежей), а годовой темп его роста замедлился до 12,2% с 12,4%.

По оценке аналитика Газпромбанка Егора Сусина, с начала апреля масштаб перехода экономики в наличные составил около 0,5 трлн руб., а структурный дефицит ликвидности вырос до 1,55 трлн руб. (в среднем за апрель — около 1,1 трлн руб.). В качестве одного из объяснений происходящего участники рынка называют рост доли операций в неформальном секторе, связанных с малым и средним бизнесом. По мнению же Егора Сусина, этот фактор сам по себе не объясняет резкого ускорения оттока, зафиксированного с середины марта. Аналитик обращает внимание на совпадение по времени с ограничениями в работе интернет-сервисов и считает этот фактор вероятной основной причиной изменения поведения экономических агентов. При этом рост расчетов вне банковской системы мог накладываться на ограничения доступа к цифровой инфраструктуре, усиливая эффект.

Уход средств в наличные снижает ресурсную базу банков и усиливает их зависимость от фондирования ЦБ. Дополнительное давление создают рост обязательных резервов и операции «зеркалирования» средств ФНБ. Банки компенсируют отток ликвидности заимствованиями у ЦБ, которые, по оценке Егора Сусина, выросли к концу апреля до 5 трлн руб. При сохранении тенденции потребность в фондировании может увеличиться до 6,5–7,5 трлн руб. к концу года, а структурный дефицит — до 2,5–3,5 трлн руб., что способно поднять ставки денежного рынка выше ключевой, считает он.

Кредитная динамика при этом остается слабой. В марте снижение корпоративного сегмента (минус 0,1 трлн руб.) уравновешено ростом розничного (плюс 0,1 трлн руб.). За первый квартал кредит также не вырос: сокращение требований к компаниям (минус 0,35 трлн руб.) компенсировано ростом кредитования населения (плюс 0,37 трлн руб.), тогда как чистые требования к госсектору увеличились на 2,1 трлн руб. за счет бюджетных авансов.

Артем Чугунов