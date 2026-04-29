Первомай шагает не везде

Парламентские партии встречают наступающий Первомай с оглядкой на соображения безопасности. В ряде регионов и власти, и парламентская оппозиция приняли решение отказаться от проведения массовых уличных акций. Вместо этого партийцы организуют точечные мероприятия с возложением цветов, чествованием ветеранов труда, автопробегами и субботниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По сложившейся традиции основными организаторами официальных первомайских демонстраций с участием представителей власти выступают профсоюзы, но в них участвуют и представители региональных отделений «Единой России» (ЕР). Однако в последние годы формат претерпел изменения. К примеру, московские профсоюзы, как и в прошлом году, встретят Первомай-2026 не демонстрацией, а отправкой гуманитарного груза в зону СВО. При этом в приграничье и ряде других регионов от проведения массовых уличных акций было решено воздержаться «по соображениям безопасности».

Сама ЕР проводит точечные тематические акции. В пресс-службе партии “Ъ” сообщили, что депутаты-единороссы совместно с активистами и молодогвардейцами поздравят тружеников тыла и ветеранов труда, возложат цветы к стелам «Город трудовой доблести», организуют субботники и примут участие в вышеупомянутых акциях профсоюзов. Также в ряде регионов состоится торжественное открытие «обновленных по Народной программе ЕР парков и чествование трудовых династий», рассказали в пресс-службе. В частности, в подмосковном Красногорске единороссы откроют новый парк, в Хабаровском крае будут чествовать трудовую династию горняков, а в Луганске возложат цветы к памятникам «Труженику Луганщины» и «Литейщику».

КПРФ, для которой праздник 1 Мая был и остается программным, разнообразит акции в регионах в зависимости от обстановки. В каждом регионе «свои особенности», пояснил “Ъ” пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко, но задача «проводить акции независимо от ситуации» поставлена всем ячейкам: «В какой форме — решают сами регионы: где-то автопробег, где-то возложение цветов, где-то встреча с депутатами». В Москве коммунисты традиционно соберутся в сквере на Театральной площади у памятника Карлу Марксу, сообщил партиец: «Акции пройдут дисциплинированно, мощно, с целью озвучить общественные настроения и солидаризоваться с трудящимися».

В ряде городов (в Нижнем Новгороде, Волгограде, Благовещенске, Ижевске, Липецке и др.) традиционные шествия КПРФ местные власти не согласовали по разнообразным причинам. В Липецке отказ мэрии, сославшейся на «испытания труб глубокого залегания» и сопутствующую им «угрозу для людей на поверхности», коммунисты успешно оспорили в суде, однако горадминистрация по-прежнему отказывается согласовать их акцию в центре города, сообщили “Ъ” в обкоме КПРФ. Пресс-секретарь мэрии Липецка не ответила на звонки и сообщения “Ъ”. А в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Саратове, Уфе и Перми, где шествия не проводятся с 2020 года в том числе из-за «ковидных ограничений», коммунисты даже не стали пытаться согласовывать свои акции. «Какой смысл каждый раз натыкаться на отказ?» — объяснил лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев.

«Справедливая Россия» отметит праздник «традиционной маевкой в подмосковном Раменском», сообщили в пресс-службе партии. Руководители эсеров совместно с иностранными гостями—участниками форума «Совинтерн» выступят перед гражданами и высадят саженцы «в честь героев, отдавших жизнь за Родину». Подытожат торжества выступления «местных ансамблей», а гостям предложат полевую кухню и раздадут «семена для посева», пообещали партийцы. Также будут работать филиалы партийных проектов «Центр защиты прав граждан» и «Реальная мама: сама решаю».

«Новые люди» пообещали организовать к празднику «акции в поддержку старшего поколения» и «по защите животных», сообщили в пресс-службе партии. 2 мая партийцы проведут «большой всероссийский зоосубботник» и «помогут подготовить приюты для животных к летнему сезону» (руководство партии примет участие в такой акции в Подмосковье). В некоторых регионах, например в Свердловской области, «новые» намерены присоединиться к официальным демонстрациям.

ЛДПР, как сообщили в партии, планирует традиционный первомайский митинг с участием председателя партии.

Григорий Лейба; Егор Якимов, Воронеж; Василий Алексеев, Екатеринбург; корсеть “Ъ”