Конфискация без сатисфакции

Участники XV Евразийского антикоррупционного форума обсудили 28 апреля в Москве перспективы развития антикоррупционного законодательства и проблемы реализации изъятого у коррупционеров имущества. Иски прокуроров приобретают все более впечатляющий размах, а вот с использованием обращенных в доход государства активов все не так гладко, признаются чиновники.

Антикоррупционные иски стали главной темой очередного Евразийского антикоррупционного форума, организованного Институтом законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при правительстве и Генпрокуратурой. Ничто так не снижает мотивацию преступников, как невозможность наслаждаться незаконно нажитым, указал замгенпрокурора Николай Винниченко. Кроме того, напомнил он, многомиллиардные иски прокуроров, по которым в казну взыскиваются имущество и денежные средства коррупционеров, приобрели особое значение для наполнения бюджета.

Сейчас борьба с коррупцией далека от простого преследования за взятки и подкуп, объяснял бывший прокурор, а теперь уже судья Верховного суда Денис Кунев. По его словам, судебная практика демонстрирует гораздо более сложную систему — межотраслевую модель противодействия коррупции. Одно из главных ее достижений — это автономность антикоррупционного иска от уголовного процесса, подчеркнул господин Кунев. Суды исходят из того, что отсутствие приговора не препятствует изъятию незаконно приобретенного имущества в доход государства. Для возврата активов это один из самых сильных инструментов, поскольку он позволяет преодолевать ограничения уголовного преследования и концентрироваться на главном — изъятии незаконно приобретенного имущества. Судья также отметил «последовательное расширение подхода» к оценке имущества: изъятию подлежит не только приобретенное коррупционным путем имущество, но и все нажитое в результате его использования.

Также суды отказываются от формального подхода к доказанности незаконного происхождения активов и переходят к исследованию «экономической реальности» сделок: номинальные документы не воспринимаются как доказательство законности происхождения имущества, а фигурантами исков становятся не только чиновники, но и аффилированные с ними третьи лица. Наконец, цифровые валюты также становятся объектом взыскания. Однако коррупционные конструкции тоже усложняются, и следующим этапом должна стать борьба с использованием для отмывания доходов различных цифровых сущностей — токенов или объектов купли-продажи в видеоиграх, отметил Денис Кунев: «Правовая логика здесь уже сформирована, дело за технологической адаптацией доказательственных стандартов».

Его бывшие коллеги из Генпрокуратуры не уверены, что автономность антикоррупционного иска от уголовного процесса — это абсолютное благо. Такие иски формируют параллельную реальность, недоумевал начальник главного гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Сергей Бочкарев: если учителя и врачи за взятку в 10–50 тыс. руб. получают приговор, то депутат или губернатор, обогатившийся на 20 млрд, просто лишается имущества. Такое искажение правовой реальности рано или поздно потребует балансировки, считает прокурор.

Бизнес, признался глава РСПП Александр Шохин, обеспокоен рисками появления большого количества «токсичных активов», находящихся под угрозой изъятия в госсобственность. Поэтому РСПП подготовил поправки, призванные установить гарантии защиты интересов добросовестных приобретателей имущества. Предлагается предусмотреть, что переданное на возмездной основе третьему лицу имущество можно обратить в доход государства, только если новый хозяин знал, что оно приобретено в результате коррупционного нарушения, либо является аффилированным лицом или близким родственником нарушителя, разъяснил господин Шохин.

Впрочем, следовало из доклада замглавы Росимущества Михаила Попова, далеко не все изъятое можно обратить в доход государства. Квартиры и землю трудно продать из-за различных ограничений, а вот тратить деньги на их содержание приходится. Установить контроль за корпоративными активами тоже бывает непросто. В свою очередь, ученые из ИЗиСП подготовили «дорожную карту» по реализации нового стандарта изъятия и вовлечению в оборот коррупционных доходов, рассказала директор института Талия Хабриева. По ее словам, предлагается ввести иерархию ликвидности конфискованных активов. Кроме того, актуален вопрос о правовом статусе инфраструктуры хранения изъятой криптовалюты — например, специального криптофонда для пополнения доходной части бюджета.

Анастасия Корня