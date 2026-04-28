Археолог пошел по обменному курсу

Петербургский археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, задержанный в Варшаве в декабре 2025 года по запросу Украины, возвращается в Россию. Его освободили в рамках многостороннего обмена заключенными, проведенного 28 апреля на белорусско-польской границе при участии спецслужб семи государств. Ученого уже ждут в Эрмитаже и на раскопках античного городища Мирмекий в Керчи, из-за которых его и задержали польские правоохранители.

Фото: vk.com / Александр Бутягин

Обмен состоялся в пункте пропуска «Переров — Беловежа» в Каменецком районе на белорусско-польской границе. Как сообщили в КГБ Беларуси, операции предшествовал переговорный процесс, длившийся около года, в котором участвовали спецслужбы семи государств. Белорусские спецслужбы и ФСБ России обменяли пятерых лиц, осужденных в Беларуси и России за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств. «Комитет государственной безопасности Беларуси выражает благодарность и отмечает особый вклад ФСБ России в реализацию мероприятий, высокий уровень взаимодействия с руководством и личным составом российской спецслужбы при решении наиболее сложных вопросов»,— подчеркнули в белорусском ведомстве.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что Александр Бутягин оказался в числе освобожденных. Российская сторона, в свою очередь, обменяла двух граждан Молдовы, подозреваемых в разведывательной деятельности, на археолога и, по данным ряда СМИ, супругу российского военнослужащего из Приднестровья. Кроме того, с белорусской стороны на свободу вышел журналист Анджей Почобут, отбывавший наказание за ряд особо тяжких в республике преступлений.

На кадрах с господином Бутягиным, опубликованных на сайте ФСБ России, ученый сообщил, что чувствует себя хорошо, а в свое освобождение ему «не верится».

В Государственном Эрмитаже новость об освобождении ученого встретили с огромным облегчением. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в разговоре с “Ъ” поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение археолога Александра Бутягина из польского изолятора. «Мы ничего не знаем, нельзя навредить человеку. Поэтому все, что я могу сказать, что слава Богу, спасибо президенту Российской Федерации и всем тем, кто решил и сумел его вызволить. Все это сделано и делается для того, чтобы мы не продолжали работать в Крыму. Это касается не Бутягина, а всех нас. И вас в том числе»,— сказал господин Пиотровский. В пресс-службе Эрмитажа также сообщили, что ученый «в скором времени» вернется в Санкт-Петербург, где продолжит научную и просветительскую работу.

Как рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, господина Бутягина ждут в Керчи на раскопках античного городища Мирмекий, которые он вел как руководитель экспедиции.

Александр Бутягин родился в 1971 году в Ленинграде. В 1993-м с отличием окончил исторический факультет ЛГУ, защитив дипломную работу по теме Мирмекия. Специалист в области истории Северного Причерноморья, автор более 150 научных работ, известный популяризатор науки, востребованный лектор и куратор выставок. Ответственный секретарь археологической комиссии Эрмитажа, член ученого совета музея, ассистент кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета.

В ноябре 2024 года россиянин был объявлен в международный розыск, а в апреле 2025-го киевский суд заочно арестовал его. Ученый был задержан в столице Польши в начале декабря 2025 года: будучи в научном отпуске, он следовал через Варшаву из Амстердама в Белград с циклом лекций «Последний день Помпеи». Ранее он также посещал Кипр, Италию и Чехию, не скрывая своих маршрутов, хотя ордер на его арест к тому времени уже действовал. Сам археолог заявил тогда, что научная работа проводилась не в интересах конкретной страны, а для мировой науки в целом, и подчеркнул, что все находки остаются в Восточно-Крымском музее-заповеднике в Керчи.

Украинская сторона вменила ученому в вину проведение незаконных археологических работ в Крыму после 2014 года, в результате которых, по версии обвинения, был нанесен ущерб культурному наследию в размере более 200 млн гривен (около $4,8 млн). В научном сообществе сразу же назвали обвинения «нелепыми» и «откровенно политическим преследованием». 18 марта Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева о выдаче археолога. Эксперты полагали, что едва ли ученый сможет в скором времени вернуться в Россию, а его защита готовилась обжаловать решение в вышестоящих инстанциях, включая Европейский суд по правам человека.

Впрочем, собеседники «Ъ Северо-Запад», эксперты по международному праву, отмечали, что господин Бутягин, вероятно, станет участником мирного обменного списка, куда входят те, кто не являются военнопленными, но взаимно считаются политзаключенными (однако при этом официально не признаются таковыми ни Москвой, ни Киевом).

Полина Пучкова