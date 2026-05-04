А тексты чьи

Разработчики и издатели в рамках нового законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) обсуждают право на использование контента СМИ для обучения нейросетей. Текущая версия документа предусматривает бесплатный доступ к материалам, поэтому в компаниях настаивают на сохранении авторского права на материалы за СМИ, а также заключении лицензионных договоров.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в рамках обсуждения законопроекта о регулировании искусственного интеллекта на площадке Минцифры разработчики российских систем обсуждают с издателями и крупными СМИ право на использование их контента для обучения нейросетей. Так, сейчас речь идет о сохранении авторского права на материалы за самими СМИ, тогда как текущая версия готовящегося законопроекта пока предусматривает безвозмездное предоставление материалов для обучения ИИ. Об этом “Ъ” рассказали собеседники на медиарынке. Вопросы авторского права с развитием ИИ также поднимались на Российском интернет-форуме 27 апреля.

В обсуждении закрепления авторского права на контент, а также лицензионного соглашения при предоставлении к нему доступа разработчиков ИИ принимают участие издания «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», ИД «Коммерсантъ», «Российская газета», «Shkulev Медиа» и др.

Законопроект о регулировании ИИ был опубликован для обсуждения в марте. Он предусматривал введение трех категорий ИИ-моделей: «суверенные», «национальные» и «доверенные». Согласно проекту закона, он будет затрагивать юрлица и физлица, занимающиеся разработкой ИИ. В документе также указано, что все этапы разработки и обучения моделей ИИ должны проводиться исключительно на территории страны. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

В ходе обсуждения инициативы бизнес предупреждал, что документ приведет к росту затрат на внедрение ИИ на 20–40% и замедлит вывод продуктов на рынок в полтора-два раза. Представители медиарынка отмечали, что законопроект грозит нарушением прав российских правообладателей и препятствует достижению целевых показателей развития креативной экономики (см. “Ъ” от 17 апреля).

В Минцифры уточнили, что документ дорабатывается вместе с отраслью и заинтересованными ведомствами: «Говорить о финальной версии преждевременно». Министерство придерживается подхода, согласно которому ФЗ об использовании ИИ должен носить «рамочный характер, а особенности регулирования должны быть закреплены на уровне отраслевого законодательства с учетом специфики отраслей — транспорта, медицины, образования и др.», говорят в Минцифры.

«Развитие собственных, суверенных технологий — это стратегически верный путь. Но заключение лицензионных договоров с издательскими домами и медиахолдингами — единственно правильное решение. Это не только защищает права авторов, но и гарантирует, что нейросети будут обучаться на действительно уникальном и высококачественном контенте. Такой подход обеспечивает и юридическую чистоту, и высокое качество будущих ИИ-продуктов»,— считает гендиректор «Коммерсанта» Роман Уманский.

Вопросы использования контента для обучения должны обсуждаться в индивидуальном порядке, добавляет руководитель службы правового сопровождения вещания и защиты деловой репутации RT Елизавета Худякова. «Для нас, как для новостного СМИ, важно, чтобы при генерации новостного контента соблюдались правила цитирования, присутствовали ссылки на источник и не страдала достоверность»,— считает она. В «Комсомольской правде» отказались от комментариев, связаться с Виктором Шкулевым не удалось, в «Московском комсомольце» и «Российской газете» не ответили “Ъ”. Также поступили в «Сбере» и «Яндексе».

Исходя из действующего законодательства, результаты интеллектуальной деятельности могут быть использованы бесплатно, только если это предусмотрено лицензионным соглашением, то есть механизм opt-out, отмечает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Уже сейчас существует практика о взыскании компенсации с нарушителей. В 13-й статье законопроекта действительно содержится норма о возможности бесплатного использования датасетов для обучения ИИ. Однако данная статья противоречит основам ГК, и при обсуждении законопроекта разные правообладатели — от разработчиков ПО до создателей музыки — были против ее принятия, напоминает он.

Юлия Юрасова, Татьяна Исакова