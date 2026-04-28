В Екатеринбурге сотрудников УК объявили в розыск за покушение на убийство жильца

В Екатеринбурге сотрудники управляющей компании обвиняются в покушении на убийство одного из жильцов дома, который поднял вопрос о смене УК. Двое обвиняемых находятся под стражей, еще несколько покинули страну и объявлены в международный розыск, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, в июле 2025 года житель одного из домов на территории Ленинского района Екатеринбурга инициировал вопрос о смене управляющей компании. Представители УК, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их розыском, опасаясь потери доходов от обслуживания дома, решили совершить убийство инициативного собственника, наняв для этого несколько лиц.

Днем 31 июля 2025 года фигуранты, под вымышленным предлогом, выманили потерпевшего на встречу, после чего вывезли его в безлюдное место, избили и оставили там, полагая, что он скончался. Однако мужчина выжил благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

«В ходе расследования уголовного дела были установлены лица, причастные к совершению этого преступления, однако сразу после произошедшего некоторые из них скрылись от правоохранительных органов, покинув территорию страны, в связи с чем в настоящее время объявлены в международный розыск»,— добавили в СКР.

Двоих задержанных, 1988 и 1997 годов рождения, заключили под стражу. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 3 ст. 30, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное организованной группой, по найму) и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство из корыстных побуждений, совершенном организованной группой, по найму).

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оба фигуранта являются уроженцами одной из среднеазиатских республик и ранее к уголовной ответственности не привлекались. «Старший из них до задержания проживал в Невьянском районе, где трудился по рабочей специальности на местном промышленном предприятии. Его младший подельник обитал в Екатеринбурге и состоял в указанной управляющей компании в качестве сторожа»,— добавил полковник Горелых.

Полина Бабинцева