«Трест» подходит к Кавказу

ГК «Трест» выводит на рынок новый жилой проект в Майкопе, Республика Адыгея, стоимостью 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании. Общая площадь жилой и коммерческой недвижимости в проекте превысит 16 тыс. кв. м. Согласно РНС, срок строительства — апрель 2030 года. Эксперты называют выход девелоперов в новые регионы закономерным шагом на фоне ужесточения условий выдачи ипотеки и градостроительных нормативов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Первый заместитель генерального директора ГК «Трест» Анзор Берсиров

О получении разрешения на строительство (РНС) по проекту в Майкопе в начале недели в своем телеграм-канале сообщил сын совладельца компании Беслана Берсирова, первый заместитель генерального директора ГК «Трест» Анзор Берсиров. «Для меня это родной регион. То, как сегодня там развивается экономика, особенно жилищное строительство,— это, конечно, радует. Мне хочется быть частью этих изменений»,— написал девелопер.

В компании уточнили, что жилой комплекс строится в центральной части Майкопа, на пересечении улиц Победы и Некрасова. Площадь земельного участка составляет почти 1,1 га. ЖК будет построен одной очередью, 14,6 тыс. кв. м придется на жилую недвижимость, 1,8 тыс. кв. м — на коммерческую.

В 2024 году СМИ писали, что Анзор Берсиров стал единоличным владельцем ООО «СЗ "Базальт"» — застройщика из Майкопа, которым ранее владел Заурбий Карданов. В пресс-службе ГК «Трест» изданию сказали, что земельный портфель компании в Адыгее сегодня представлен двумя участками общей площадью 40 тыс. кв. м. «Продолжаем работы на южном направлении, в настоящее время ведем переговоры по участкам в горном районе Лаго-Наки (плато на Западном Кавказе на границе Республики Адыгея и Краснодарского края)»,— отмечают в компании.

Петербургский девелопер планирует начать продажи в первом адыгейском проекте в июне этого года. Стоимость квадратного метра на старте — 165 тыс. рублей за «квадрат». По данным консалтинговой компании Macon, за первые два месяца 2026 года в Адыгее оборот рынка первичной недвижимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показал трехкратное увеличение — до 7 млрд рублей. Рынок региона активно прирастает новыми проектами. Количество сделок в республике увеличилось в 2,8 раза, цены выросли на 13%.

Руководитель направления исследований жилой недвижимости Nikoliers Ольга Рянкель полагает, что в текущих условиях стремление девелоперов к перераспределению портфеля является закономерным: с одной стороны, первичный спрос на жилую недвижимость трансформируется на фоне изменений ипотечных программ, с другой — во многих регионах ужесточаются градостроительные требования. «Это вынуждает игроков пересматривать активы и активно выходить в новые для себя регионы»,— заключает эксперт.

Александра Тен