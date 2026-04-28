В Госдуму внесли законопроект о едином реестре домашних животных

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра домашних животных и их обязательном маркировании. Документ опубликован в думской базе.

Согласно инициативе, правительство утвердит перечень видов домашних животных, которые подлежат маркировке и регистрации. В единую автоматизированную базу данных добавят также сведения о владельцах. Законопроект приведет к единообразию и интегрирует в федеральный перечень уже существующие в некоторых регионах списки промаркированных и зарегистрированных домашних животных.

Как отмечают авторы инициативы, нововведение позволит расширить возможность поиска потерявшихся животных, облегчить доказывание их принадлежности и устранить необходимость перерегистрации животных при переезде в другой регион. Нововведение также поможет снизить число безнадзорных животных, поскольку один из основных источников их пополнения — потерявшиеся или брошенные домашние животные, отмечается в пояснительной записке.

В декабре 2025 года в Госдуму вносили межфракционный законопроект о регулировании разведения домашних животных в России. Одно из ключевых положений инициативы — создание единой некоммерческой организации, которая будет вести федеральный реестр заводчиков по каждому виду животных.