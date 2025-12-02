В Госдуму внесли проект о контроле за разведением домашних животных

В Госдуму внесен межфракционный законопроект, направленный на регулирование деятельности по разведению домашних животных в России. Инициативу подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной и вице-спикером Шолбаном Кара-оолом.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными», включая закрепление определений ключевых понятий: «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении».

Документ вводит классификацию целей разведения. Среди них:

Отчуждение и улучшение пород;

Использование потомства для научных и служебных целей;

Разведение для личного содержания.

Одно из ключевых положений проекта — создание единой некоммерческой организации, которая будет вести федеральный реестр заводчиков по каждому виду животных. Эта организация должна иметь представительства в большинстве субъектов и будет определяться Россельхознадзором. Эта структура возьмет на себя функции по учету заводчиков, установке порядка разведения, обучению специалистов, организации выставок и популяризации пород, а также контролю соблюдения стандартов.

Кроме того, в законопроекте закреплено, что при отчуждении питомцев должны передаваться документы о происхождении, список которых утвердит правительство. Также регламентируются правила ведения учета заводчиков, порядок включения и исключения из реестра и механизм взимания целевых взносов.

Авторы инициативы подчеркивают, что цель проекта — защита животных, предотвращение бесконтрольного размножения и сокращение популяции бездомных питомцев. При этом государство через федеральную службу сохранит контроль за этим процессом, не вмешиваясь в деятельность общественных объединений заводчиков.