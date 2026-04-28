Кучеров вошел в тройку финалистов на приз лучшему игроку НХЛ по версии игроков

Российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров вошел в число претендентов на Ted Lindsay Award — приз, вручаемый лучшему хоккеисту регулярного чемпионата по версии Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Также в число претендентов вошли канадские нападающие Маклин Селебрини, представляющий «Сан-Хосе Шаркс», и лучший бомбардир завершившегося регулярного чемпионата Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс». Победитель будет объявлен позднее.

По итогам регулярного чемпионата Никита Кучеров занял второе место в гонке бомбардиров, набрав 130 (44 гола + 86 результативных передач) очков в 76 матчах. Он дважды становился обладателем Ted Lindsay Award — в 2019 и 2025 году.

Награда вручается с 1971 года. Помимо Никиты Кучерова, из россиян приз выигрывали Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008–2010) и Евгений Малкин (2012).

Никите Кучерову 32 года. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). Также форвард трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Кроме того, в 2019 году россиянин получил Hart Trophy — приз самому ценному игроку сезона.

Таисия Орлова