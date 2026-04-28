Сербия отменила решение о выдаче гражданства племяннику Кадырова

Власти Сербии отменили решение о предоставлении гражданства Якубу Закриеву — племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Nedeljnik со ссылкой на документ. В нем указано, что господин Закриев представляет «угрозу для жизни и здоровья людей, а также общественной безопасности».

О том, что Сербия решила выдать гражданство Якубу Закриеву, Nedeljnik сообщил 25 апреля. Правительство ссылалось в документе на статью закона, по которой в гражданство может вступить иностранец, «представляющий интерес» для Сербии.

Якуб Закриев в разные годы занимал должности управляющего делами главы и правительства Чечни, первого заместителя министра финансов республики, руководителя секретариата главы региона. С июля 2018 года по февраль 2020-го был мэром Грозного. Затем стал руководителем администрации главы и правительства Чечни. В июле 2023 года занял должность генерального директора «Данон Россия».