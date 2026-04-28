«Локомотив» сократил отставание от «Авангарда» в полуфинальной серии КХЛ

Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» на выезде со счетом 4:2 обыграл омский «Авангард» в третьем матче полуфинальной серии play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в противостоянии стал 2:1 в пользу омичей.

После первого периода хозяева вели — 2:0. Счет в середине отрезка открыл Игорь Мартынов, расстрелявший ворота гостей после передачи Николая Прохоркина из-за ворот. А на излете двадцатиминутки точный бросок удался Дамиру Шарипзянову. Так «Авангард» реализовал большинство. «Локомотив», как и два дня назад, в проигранном домашнем матче (1:3), пропустил после удаления Рихарда Паника.

Во втором периоде словацкий форвард «Локомотива», напротив, заработал очень важное для ярославского клуба большинство. После борьбы на вбрасывании ему между ног попала клюшка Наиля Якупова, который проследовал в штрафной бокс на пять минут. Через 45 секунд отличился Рушан Рафиков. Штаб «Авангарда» взятие ворот оспорил, но безуспешно. Пас рукой, который увидели видеотренеры омского клуба, судьи не нашли. Остаток меньшинства — а это две минуты втроем (неудачный тренерский «челлендж» трактуется как задержка игры) и еще чуть больше двух вчетвером — хозяева вытерпели, однако пропустили вскоре после выхода на лед пятого полевого. Отличился Александр Полунин. А под занавес второго периода Александр Радулов вывел «Локомотив» вперед. Счет 3:2 в пользу гостей держался почти до самого конца, пока Рихард Паник не поразил пустые ворота.

Следующий матч серии состоится 30 апреля в Омске. Play-off КХЛ продолжится 29 апреля третьей встречей другого полуфинала: казанский «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург» (счет в серии — 1:1).

Арнольд Кабанов