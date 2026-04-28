В минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с дефицитом лекарств для беременных

Препарат для беременных женщин «Допегит», пропавший с аптечных полок в Крыму, есть в достаточном количестве в медицинских стационарах региона, заявил министр здравоохранения республики Алексей Натаров.

По его словам, препарат с международным непатентованным наименованием «Метилдопа» («Допегит») назначается пациентам при наличии хронической артериальной гипертензии, гестационной артериальной гипертензии и других состояниях, сопровождающихся артериальной гипертензией.

«В настоящее время в стационарных медицинских организациях Республики Крым данный препарат имеется в наличии в достаточном количестве»,— цитирует слова министра пресс-служба минздрава РК.

При этом господин Натаров и его коллеги не уточнили, где именно и каким образом женщины могут получить это лекарство.

По его словам, схема лечения пациенток может быть скорректирована и лечащим врачом назначены препараты с МНН «Нифедипин» и «Урапидил», которые сейчас есть в розничной сети. Когда в аптеках региона появится «Допегит», министр не уточнил.

В сети государственных аптек «Крым-Фармация» сообщили “Ъ”, что препарата нет на остатках и его давно не закупали.

По данным справочной AptekaMos, «Допегита» нет не только в Крыму, но и в 67 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Это лекарство производит венгерская компания «Эгис». Ранее представители компании подтвердили факт приостановки его поставок в Россию из-за необходимости внесения изменений в регистрационную документацию.

Александр Дремлюгин, Симферополь