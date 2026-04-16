Стоимость салюта на День Победы в Воронеже упала в 2,5 раза

Автономное учреждение культуры Воронежской области «Воронежский концертный зал» объявило торги на проведение салюта в облцентре на День Победы. Начальная цена договора составляет 2 млн руб. На портале госзакупок уточняется, что подрядчика выберут по итогам запроса предложений от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Просмотр салюта в Воронеже

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По условиям закупки фейерверк традиционно нужно запустить с дамбы Чернавского моста — в 22:00. Продолжительность салюта должна составить не менее 8 минут, общее количество выстрелов — 630, интервал между ними — не менее 1,5 секунды.

Также исполнитель обязан использовать ряд спецэффектов: «Пион», «Хризантема», «Гарциния», «Ива» (в том числе Z-образная), «Пальма», «Волна», «Кольцо», «Корона».

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 апреля. Итоги планируют подвести 27 апреля.

В правительстве Воронежской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что окончательное решение по салюту в честь Дня Победы будет приниматься накануне праздника исходя из оперативной обстановки.

В прошлом году начальная цена подряда на запуск фейерверка 9 Мая в Воронеже была в 2,5 раза выше — 5 млн руб. Контракт получило московское ООО «Пиро-юнион» Дмитрия Держицкого и Сергея Лобанова за 3,6 млн руб. Компания исполнила свои обязательства, однако впоследствии соглашение расторгли с согласия обеих сторон.

Фотогалерея

Как в Воронеже отметили День Победы в 2025 году

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Офицер фотографируется на память с военными реконструкторами, одетыми в военную форму периода Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мужчина и женщина на улице возле тумбы с историческими афишами времен Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже 9 мая 2025 года. Выступает детский духовой оркестр одной из музыкальных школ Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Женщина возлагает цветы к монументу воинам и труженикам тыла на площади Победы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже, площадь Победы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы с флагами на площади Победы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Девочки у памятника погибшим детям Донбасса

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Люди с флагами у вечного огня и монумента воинам и труженикам тыла на площади Победы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Участники праздничных мероприятий на улицах Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Участники выступления одного из воронежских хоров в трофейном железнодорожном вагоне

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Девочка прыгает через веревку, ей помогают волонтеры Победы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Артисты Воронежского государственного театра оперы и балета исполняют танец у памятника М.Е. Пятницкому

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Танцевальная площадка у дома офицеров в Воронеже. 9 мая 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Женщина заводит патефон. 9 мая 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Люди с красными флагами идут по перекрытому проспекту Революции в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Показательные выступления юных спортсменов на сцене в честь празднования 9 мая на проспекте Революции в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Показательные выступления фехтовальщиков на сцене в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проспект Революции в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Женщина под руководством военного специалиста-медика обучается оказанию медицинской помощи

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Люди перед стендами проекта "Непобежденный Воронеж"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мальчик у рисунка, на котором изображен памятник воинам Красной Армии у Ротонды в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Участники праздничных мероприятий на улицах Воронежа в День Победы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже. Выступление Воронежского русского народного хора имени К. И. Массалитинова

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Оркестр идет между зрителей по проспекту Революции перед кинотеатром "Пролетарий" и памятником И. С. Никитину

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Люди перед стендами проекта "Непобежденный Воронеж"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Дети рисуют военные самолеты

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ребенок рисует мелками на асфальте. 9 мая 2025 года, Воронеж

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мужчина в военной форме времен Великой Отечественной войны курит возле ограждения

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Адмиралтейской площади Воронежа. На сцене женский хор

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Один из солистов концерта в военной форме с винтовкой

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Зрители на концерте

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На сцене артисты, на экране информация к количестве жителей Ленинграда, умерших во время блокады

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Часть выступления в честь Дня Победы на Адмиралтейской площади в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Солист в форме офицера военно-морского флота и артисты в военно-морской форме исполняют песню "Экипаж — одна семья"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На сцене солисты оркестра. На экране надпись "1418 дней и ночей" — продолжительность Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Зрители у ограждения перед сценой в момент срабатывания пушек с золотым серпантином

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Праздничный фейерверк в Воронеже 9 мая 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Алина Морозова