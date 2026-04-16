Стоимость салюта на День Победы в Воронеже упала в 2,5 раза
Автономное учреждение культуры Воронежской области «Воронежский концертный зал» объявило торги на проведение салюта в облцентре на День Победы. Начальная цена договора составляет 2 млн руб. На портале госзакупок уточняется, что подрядчика выберут по итогам запроса предложений от субъектов малого и среднего предпринимательства.
Просмотр салюта в Воронеже
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
По условиям закупки фейерверк традиционно нужно запустить с дамбы Чернавского моста — в 22:00. Продолжительность салюта должна составить не менее 8 минут, общее количество выстрелов — 630, интервал между ними — не менее 1,5 секунды.
Также исполнитель обязан использовать ряд спецэффектов: «Пион», «Хризантема», «Гарциния», «Ива» (в том числе Z-образная), «Пальма», «Волна», «Кольцо», «Корона».
Заявки на участие в торгах принимаются до 15 апреля. Итоги планируют подвести 27 апреля.
В правительстве Воронежской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что окончательное решение по салюту в честь Дня Победы будет приниматься накануне праздника исходя из оперативной обстановки.
В прошлом году начальная цена подряда на запуск фейерверка 9 Мая в Воронеже была в 2,5 раза выше — 5 млн руб. Контракт получило московское ООО «Пиро-юнион» Дмитрия Держицкого и Сергея Лобанова за 3,6 млн руб. Компания исполнила свои обязательства, однако впоследствии соглашение расторгли с согласия обеих сторон.