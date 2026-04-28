«Дональд Трамп пребывает в раздумьях»

Дональд Трамп дал понять, что не намерен что-то радикально менять на Ближнем Востоке. По словам президента США, для того, чтобы вести переговоры о мире, иранской стороне нужно сначала преодолеть раскол во власти. По данным источников СМИ, Тегеран в первую очередь требует гарантий ненападения и предлагает обоюдно снять блокаду Ормузского пролива. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что развязка уже близка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп получил на руки новый иранский мирный план. Если кратко, речь идет о фактическом замораживании конфликта. Можно сказать, что это едва ли не единственная возможность найти дипломатическое решение проблемы. Суть в том, чтобы обоюдно снять блокаду Ормузского пролива и затем продолжать переговоры по всем остальным пунктам. При этом Тегеран хочет получить гарантии ненападения, чтобы Исламскую Республику снова не атаковали.

47-й президент Соединенных Штатов пребывает в раздумьях. С одной стороны, есть шанс закончить войну. Однако понятно, что аятоллы, или КСИР, или кто там сейчас у власти в Иране никогда от ядерной и ракетной программ не откажутся так же, как и от других своих корневых проектов, в том числе от так называемых прокси-организаций для продвижения идей исламской революции.

В результате Дональд Трамп применил свой любимый прием — запутать ситуацию, чтобы никто ничего в итоге не понял.

С одной стороны, глава Белого дома намекает на то, что план неплохой, а с другой, говорит о расколе в иранском руководстве и о том, что экономика страны без пяти минут лежит в руинах, а проект мирного соглашения ему не нравится. Вот и поди пойми, что происходит на самом деле.

Одновременно закрадываются сомнения: это действительно такая тактика — подпустить туману, или же американский лидер так любит писать в соцсетях, что не знает удержу? Бытует мнение, что нужно обращать внимание не на слова Дональда Трампа, а на его дела. В частности, он всегда объявляет о победе, тогда как реальность, как правило, говорит об обратном. Вспоминаем историю замирения России и Украины: сутки, месяц, а теперь уже о сроках вообще не упоминается.

Возвращаясь к Ирану: глава Белого дома эксплуатирует тезис о том, что нужно немного подождать, пока в стране не появится тот, кто сможет не только принимать решения, но и гарантировать их исполнение. Пока такой фигуры не наблюдается. Однако и здесь американский лидер тоже как бы уже победил. Теоретически заморозка конфликта больше на руку США. Санкции и ущерб от бомбардировок едва ли усиливают позиции Исламской Республики. Так что очень похоже, что развязка не за горами. Получается, что судьба мира на Ближнем Востоке в руках одного человека, который так любит писать в социальных сетях.

Дмитрий Дризе