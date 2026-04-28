ФАС предложила ввести единый тариф для СНТ на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба разработала проект постановления правительства, который предполагает установление единого тарифа для садоводческих и огороднических товариществ. Проект опубликован на regulation.gov.ru.

Речь идет о применении понижающего коэффициента от 0,7 до 1 к тарифам на электроэнергию. Сейчас такие коэффициенты применяются только при коллективном заключении договора с поставщиком.

Если владелец участка сам оформляет договор, то он оплачивает электроэнергию по тарифу городского или сельского населения. При принятии изменений стоимость электроэнергии будет рассчитываться для него по меньшему тарифу как для жителя СНТ, пояснили в ФАС.