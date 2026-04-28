Воронежские «Минудобрения» уличили в монопольно высоких ценах

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области установило, что АО «Минудобрения», являясь единственным поставщиком углекислого газа в регионе, необоснованно завысило стоимость сырья для ООО «Лабиринт». С апреля 2025 года цена ресурса выросла на 36%, что значительно превысило уровень инфляции и отраслевые показатели, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Антимонопольным органом было установлено, что углекислый газ является побочным продуктом производства аммиака, и все затраты на его получение уже заложены в стоимость основного товара»,— утверждает воронежское УФАС.

По расчетам ведомства, справедливая цена в 2025 году должна была составить 7,5 тыс. руб.

«Поскольку потребитель технологически зависит от прямого трубопровода завода и не имеет альтернатив, действия поставщика признаны злоупотреблением доминирующим положением»,— заявили в ведомстве.

В середине апреля «Ъ-Черноземье» писал, что по итогам 2025-го АО «Минудобрения» продемонстрировало убыток в 9,2 млрд руб. после прибыльного предыдущего года

Денис Данилов