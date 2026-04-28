США не допустили двух российских дипломатов до участия в мероприятиях G20 и ООН

США не выдали визу представителю российской делегации для участия в сессии Комитета по информации ООН, которая проходит с 27 апреля по 8 мая в Нью-Йорке. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, документы на визу были поданы вовремя.

«Квалифицируем это действие (а фактически бездействие) американской стороны в качестве грубого и систематического нарушения обязательств по Соглашению о принимающем государстве»,— сказал господин Небензя на 48-й сессии Комитета по информации ООН (цитата по сайту постпредства России при ООН). Он призвал секретариат организации принять меры «по прекращению этой порочной политизированной практики», в том числе с помощью запуска процедуры арбитража.

Еще одного российского дипломата США не допустили до участия в весенних встречах Бреттон-Вудских институтов в преддверии саммита G20, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. У представителя российской делегации уже была виза, однако его исключили из списка участников, рассказали в МИД. Американская сторона объяснила это тем, что «не прошли все этапы согласования».

Россия выразила США демарш, добавил господин Биричевский. «Это был такой неприятный казус, который говорит о том, что американцы не способны до конца честно выполнять те председательские функции, которые на них возложены»,— сказал он на заседании Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (цитата по «РИА Новости»).