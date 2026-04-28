Третий сезон «Метода» с Хабенским в главной роли сняли с проката по требованию РКН

Сериал «Метод 3» удалили из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщил продюсер проекта Владимир Маслов в Telegram.

По словам господина Маслова, поступившие в адрес платформ документы не содержали конкретных формулировок о том, «какие именно нормы закона и традиционные ценности» нарушил сериал. Авторы сериала запросили разъяснения, отметил продюсер.

«Это жанровое кино 18+, которое работает с тяжелыми темами — природой зла, границами человеческой психики и ценой, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять», — подчеркнул Владимир Маслов. Он указал, что у сериала нет цели популяризировать или романтизировать преступников.

В этом смысле «Метод 3» не отличается от других представителей жанра, отметил продюсер. Он подчеркнул, что для индустрии принципиально важны ясные критерии работы с таким контентом. Иначе не только судьба одного проекта, но и возможность создавать жанровое кино в целом оказывается под вопросом, заключил Владимир Маслов.

Третий сезон сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли вышел в ноябре 2025 года. Режиссером проекта выступил Юрий Быков. По сюжету главный герой создает спецотдел из пойманных маньяков, помогающих ловить других убийц.